Leone XIV, il 23 maggio sarà ad Acerra per riportare attenzione sulla Terra dei Fuochi

Foto: Lapresse

Angela Bruni 25 aprile 2026 a

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Sarà una visita pastorale dal forte valore simbolico quella che Papa Leone XIV compirà sabato 23 maggio ad Acerra, nel cuore della Terra dei Fuochi, una delle aree più martoriate del Mezzogiorno d'Italia per l'inquinamento ambientale e le conseguenze sanitarie e sociali legate allo smaltimento illegale dei rifiuti. Lo rende noto la Prefettura della Casa Pontificia diffondendo il programma ufficiale del viaggio. Il Pontefice partirà alle 8 dal Vaticano in elicottero e atterrerà alle 8.45 nel campo sportivo "Arcoleo" di Acerra, dove sarà accolto dalle autorità civili e religiose: il vescovo Antonio Di Donna, il presidente della Regione Campania Roberto Fico, il prefetto di Napoli Michele Di Bari e il sindaco Tito d'Errico. Dopo il trasferimento alla cattedrale, alle 9.15 il pontefice incontrerà vescovi della Campania, sacerdoti, religiosi e soprattutto famiglie che hanno perso propri cari a causa delle conseguenze dell'inquinamento ambientale. Seguiranno il saluto del vescovo e il discorso del Papa. La visita proseguirà alle 10.30 in piazza Calipari, dove il Pontefice incontrerà i sindaci e i fedeli dei comuni dell'area, con gli interventi del primo cittadino di Acerra e del vescovo Di Donna. Dopo i saluti finali, il rientro in Vaticano è previsto per le 12.45.