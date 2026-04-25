25 aprile, paura a Roma: coppia colpita da una pistola ad aria compressa

Luigi Frasca 25 aprile 2026 a

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Paura nei pressi del parco Schuster, dove una coppia con il fazzoletto dell'Anpi al collo è stata colpita da alcuni proiettili esplosi probabilmente da una pistola ad aria compressa da un uomo poi fuggito su uno scooter. I due, iscritti all'Anpi, sono stati presi alla mano, al viso e alla spalla, e sono rimasti lievemente feriti. Successivamente sono stati medicati da un'ambulanza e sono in buona salute. L'aggressore secondo le prime ricostruzioni aveva un casco integrale e una mimetica di colore verde.

La procura di Roma attende una prima informativa in relazione a quanto accaduto questo pomeriggio. Al parco Schuster si era da poco concluso il corteo per il 25 aprile. L'incartamento potrebbe andare all'attenzione dei pm dell'antiterrorismo che potrebbero procedere per il reato di lesioni aggravate. La polizia ha sentito i due feriti e sta acquisendo le immagini delle telecamere di zona.