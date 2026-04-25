25 Aprile, Gasparri con i giovani di Forza Italia al cimitero americano a Nettuno: "Omaggio ai caduti"

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Francesca Mariani 25 aprile 2026 a

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"Il primo marzo del 2006 Silvio Berlusconi ebbe una standing ovation dal Congresso americano per un vibrante discorso, nel quale ricordò la visita da ragazzo, guidato dal padre, a un cimitero di Guerra americana. Berlusconi citando quell'esperienza volle sottolineare il decisivo sacrificio di tanti soldati statunitensi affinché la libertà prevalesse in Italia e in Europa". Lo afferma in una nota il presidente della Commissione Affari Esteri e Difesa, Maurizio Gasparri. "Sulla libertà e sulla liberazione Berlusconi tornò poi il 25 aprile del 2009, con il celebre 'Discorso di Onna' che auspicava la pacificazione attorno ai valori della libertà e della democrazia, nella condanna di dittature e totalitarismi. Con questo spirito ho accompagnato, anche come presidente della commissione Esteri e Difesa del Senato, i giovani di Forza Italia al cimitero di Nettuno per rendere omaggio ai caduti in guerra tutti. Mentre altri a Roma, comunisti fuori tempo, hanno aggredito chi inneggiava alla libertà con i vessilli di popoli aggrediti. Altrove, a partire da Milano, insulti antisemiti assolutamente intollerabili".