Catanzaro, l'autopsia conferma: la donna si buttata giù assieme ai figli

24 aprile 2026 a

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L'autopsia condotta sulle salme della tragedia di Catanzaro conferma la dinamica: la 46enne Anna Democrito si è lanciata assieme ai figli dal balcone della loro casa in Via Zanotti Bianco. Una caduta simultanea, con i traumi riscontrati sui corpi in linea con la dinamica del fatto. Esclusa, quindi, la versione secondo cui la donna avrebbe lanciato nel vuoto i bambini prima di uccidersi.

Le operazioni peritali, svolte dall'équipe di Medicina legale dell'Università di Catanzaro e guidate dalla professoressa Isabella Aquila, sono cominciate ieri pomeriggio alle 17 e sono durate diverse ore. Alle 11.30 sarà allestita la camera ardente nella Casa Funeraria Elysium; domani, invece, alle 17 saranno celebrati i funerali nella Basilica dell'Immacolata, a Catanzaro, quando in città sarà lutto cittadino.