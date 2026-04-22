Italia, Digos scova giovane rete neo-nazista. Insulti a Meloni e Schlein: "Burattine degli ebrei"

22 aprile 2026 a

a

a

Si chiamava "Chat Terza Posizione" e, richiamando esplicitamente all'omonima formazione eversiva degli anni '70, propagandava un'ideologia di matrice neonazista, neofascista e apertamente antisemita. Dopo un'articolata indagine condotta dalla sezione Antiterrorismo della Digos, la Polizia ha arrestato oggi 22 aprile a Pavia il 19enne il responsabile del gruppo con l'accusa di discriminazione razziale-religiosa e apologia della Shoah. L'attività di web-monitoring delle forze dell'Ordine ha poi consentito di allargare la cerchia e individuare gli altri giovani estremisti, fra cui 9 minorenni, facendo così scattare i 15 decreti di perquisizione nelle loro province di residenza fra Cagliari, Caserta, Cosenza, Materia, Perugia, Roma, Viterbo, Salerno, Siena e Torino.

Inequivocabile il tono aggressivo e razzista del 19enne, che definiva "Meloni e Schlein burattine degli ebrei". In un altro messaggio rinvenuto sulla chat si legge: "Secondo me basta aspettare e un giorno useremo la testa di ogni singolo ebreo come palla da calcio". La struttura dell'organizzazione era piuttosto complessa e comprendeva perfino un "Centro Stvdi Terza Posizione" per la raccolta e diffusione del materiale neonazista, in cui figura anche un Manifesto ideologico - diviso in 5 punti, dal titolo "Manifesto della Terza posizione" - per propagandare "propositi eversivi" e "asserzioni antisemite". Non un progetto fermo su carta, quindi, ma un programma da diffondere attivamente "nel mondo reale" tramite "Squadroni d'Azione Rivoluzionaria" utili anche a svolgere azioni violente.

All'interno del gruppo avveniva anche l'esaltazione di gravi attentati di matrice suprematista come quello compiuto da Brenton Tarrant nella strage di Christchurch nel marzo 2019. Fra le altre cose, sono stati rilevati contenuti afferenti alla cosiddetta "White Jihad", cioè l'ibridazione tra il fondamentalismo islamico e gli elementi della destra neonazista. Non è però l'unico gruppo di questa natura. Le indagini hanno in ultima istanza permesso di rinvenirne un altro, con i membri i comune fra i due, denominato "Nuova Italia".