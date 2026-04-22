Catanzaro, tragedia nella notte: si lancia dal balcone con i tre figli

22 aprile 2026 a

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Una tragedia si è consumata nella notte a Catanzaro. Una donna si è lanciata dal terzo piano di un edificio di via Zanotti Bianco, insieme ai suoi tre figli. Morti sul colpo la donna e due bambini; la terza figlia, di 6 anni, è ricoverata nel reparto di Rianimazione dell'ospedale del capoluogo calabrese, gravi le sue condizioni. Ignote al momento le cause del gesto disperato. Sul posto sono intervenuti la Polizia di Stato, il personale medico del 118 e della Medicina legale dell'Università 'Magna Grecia'.

I fatti sono avvenuti in un quartiere dell'immediata periferia della città. Oltre alla mamma sono morti due bimbi, di 4 mesi e 4 anni, mentre una bambina di 6 anni è in ospedale in gravi condizioni. Sul posto la pm di turno Graziella Viscomi, che coordina le indagini, insieme alla Polizia.

La donna aveva 46 anni e secondo una prima ricostruzione si sarebbe gettata nel vuoto tenendo in braccio i suoi tre figli. Sempre secondo i primi elementi raccolti soffriva di lievi disturbi psichici, ma nulla aveva mai fatto presagire un epilogo tragico. La quarantaseienne viene descritta dai vicini come una persona tranquilla, schiva e molto religiosa.