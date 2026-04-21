Schlein, altro che campo largo: "Comprare gas russo aiuta solo Putin". Frecciatina a Conte
Altro che campo largo, dall'opposizione non vanno d'accordo proprio su nulla. La coalizione "progressista" che corre assieme per le elezioni 2027 si dimostra sempre più un insieme di partiti disgiunti su tutto, se non nel desiderio di far cadere il governo Meloni. Ultima riprova la questione energetica che, dall'avvio della guerra fra Usa-Israele e Iran, ha sollevato profonde preoccupazioni nelle cancellerie di tutto il mondo.
Se da un lato il leader M5S Giuseppe Conte non perde occasione per chiedere l'acquisto di gas russo, la segretaria del Pd Elly Schlein tira invece il freno a mano: "Non si può pensare che la soluzione sia il gas russo perché si rafforzerebbe Putin, finanziando la sua invasione criminale dell'Ucraina".
Contrasto non di poco conto, per chi punta a formare assieme un esecutivo e parla addirittura di "visione comune". L'ultima contraddizione di un campo stretto.