Roma, fiamme sul bar dei Moccia a Tor Bella Monaca

21 aprile 2026 a

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Momenti di tensione nella notte di domenica 19 aprile a Roma, quartiere Tor Bella Monaca, a causa di un attacco incendiario contro la serranda di un'attività. A quanto si apprende, ignoti avrebbero cosparso di liquido infiammabile la saracinesca del bar "Black & White", in via Amico Aspertini 207, appartenente alla famiglia Moccia. La titolare del locale è legata alla famiglia attiva nel narcotraffico in zona e in particolare in via dell'Archeologia. Le fiamme non si sono però propagate, evitando così danni maggiori. La procura di Roma, che indaga sul fatto accaduto, ha acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza.