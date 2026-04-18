Meloni e la foto che la ritrae "col padre". Ma è l'europarlamentare Squarta

18 aprile 2026 a

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Che la presidente del Consiglio Giorgia Meloni non abbia più contatti con suo padre dall'età di 11 anni è arci-noto. Lo ha ribadito più volte lei stessa in numerose interviste. Eppure è da stamattina che circolano in rete vecchie foto della premier accanto a un uomo scambiato per suo padre, con l'intento di smentire la versione fornita dalla presidente.

Ma a mettere rapidamente fine alla storia montata ad arte è stato lo stesso uomo raffigurato nell’immagine, l'europarlamentare di FdI Marco Squarta che si è riconosciuto: "Alcuni profili di persone, alcuni addirittura con le cinque stelle nell'immagine di copertina, hanno preso una mia foto di oltre vent'anni fa insieme a Giorgia Meloni, una foto normalissima tra ragazzi, un ricordo come ce ne sono migliaia. E da lì hanno costruito una storia completamente inventata. Hanno scritto che l'uomo accanto a Giorgia sarebbe suo padre, trasformando una scena reale in qualcosa che con la realtà non ha nulla a che vedere".

Una "bugia costruita a zero", quindi, per gettare fango sul governo. A rimarcarlo è stata poi Meloni: "In queste ore alcuni utenti stanno diffondendo una foto di qualche anno fa che mi ritrae con Marco Squarta, parlamentare europeo di Fratelli d'Italia, sostenendo addirittura che si tratterebbe di mio padre. Il tutto per sostenere che avrei mentito in Aula quando ho detto di non averlo più visto da quando avevo 11 anni. Per la cronaca, Marco Squarta è anche più piccolo di me. Certo, capisco che da quella foto qualcuno avrebbe potuto scambiarlo pure per mio nonno. A questo punto non siamo più nemmeno al fango. Siamo al cabaret".