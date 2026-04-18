Roma, anarchici a San Lorenzo per Cospito: "Fino al Pigneto". Ferito un agente
Nel quartiere San Lorenzo di Roma gli anarchici hanno organizzato un presidio in solidarietà con Alfredo Cospito, attualmente detenuto al 41bis. Lo scopo dei militanti è quello di "interrompere una narrazione falsa e una propaganda feroce" e quindi sfilare fino al Pigneto. Al sit-in campeggia uno striscione dal titolo ''Perché nulla sia stato vano, con Sara e Sandro per l'Anarchia''. Il riferimento è ai due compagni che sono morti in un casolare nel Parco degli Acquedotti mentre fabbricavano un ordigno artigianale che poi è esploso. La zona del presidio resta comunque presidiata dalle forze dell'ordine e nel corso del corteo un agente è rimasto ferito da un lancio di bottiglia. È stato poi subito medicato.