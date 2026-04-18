Roma, anarchici a San Lorenzo per Cospito: "Fino al Pigneto". Ferito un agente

18 aprile 2026 a

a

a

Nel quartiere San Lorenzo di Roma gli anarchici hanno organizzato un presidio in solidarietà con Alfredo Cospito, attualmente detenuto al 41bis. Lo scopo dei militanti è quello di "interrompere una narrazione falsa e una propaganda feroce" e quindi sfilare fino al Pigneto. Al sit-in campeggia uno striscione dal titolo ''Perché nulla sia stato vano, con Sara e Sandro per l'Anarchia''. Il riferimento è ai due compagni che sono morti in un casolare nel Parco degli Acquedotti mentre fabbricavano un ordigno artigianale che poi è esploso. La zona del presidio resta comunque presidiata dalle forze dell'ordine e nel corso del corteo un agente è rimasto ferito da un lancio di bottiglia. È stato poi subito medicato.