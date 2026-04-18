Milano, summit dei patrioti. Antagonisti contro polizia e giornalisti

18 aprile 2026 a

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Mentre in Piazza Duomo, a Milano, si riuniva Remigration Summit organizzato dalla Lega per i Patrioti europei, gruppi di antagonisti si sono riuniti alle spalle del corteo scontrandosi poi con le forze dell'Ordine. Le tensioni sono scattate in Via Borgogna, dove i rossi hanno lanciato petardi, bottiglie di vetro e fumogeni contro le divise, che hanno risposto con idranti e lacrimogeni. A essere presi di mira sono stati anche i giornalisti, impegnati sul luogo a riprendere i fatti.

"Questa piazza chiede la pace, non con le bandiere della pace dei centri sociali che anche oggi hanno cercato lo scontro con la polizia - ha detto il leader del Carroccio, Matteo Salvini - Quella è la pace dei delinquenti. Questa piazza chiede la pace davanti a una delle chiese cristiane più belle del mondo".

Gli antagonisti hanno poi rotto con un coltellino lo striscione pubblicitario dell'evento e appeso un telo con la scritta "Milano è migrante e partigiana".