Meteo, weekend di caldo e sole. Poi arriva il ribaltone con l'aria fredda e il crollo delle temperature

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Pina Sereni 18 aprile 2026 a

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L'alta pressione tra Europa occidentale e Mediterraneo garantisce un weekend per lo più stabile e di stampo primaverile, salvo qualche disturbo, ma per la prossima settimana è previsto un cambio di circolazione con aria più fredda da est. Oggi, dunque, secondo gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano, sole da nord a sud, salvo locali temporali pomeridiani lungo l'arco alpino, sull'Appennino settentrionale e settori interni di Sicilia e Sardegna. Il clima risulterà primaverile o anche tardo-primaverile con temperature anche di 4-6 gradi sopra media del periodo, soprattutto al centro-nord: attese infatti massime anche di +26/+27 C nelle zone interne tra Toscana, Lazio e Campania e fino ai +25/+26 C anche sulla pianura Padana, specie quella centro-occidentale. Domani ancora campo di alta pressione tra Europa occidentale e Mediterraneo: condizioni meteo ancora prevalentemente stabili in Italia, con tanto sole al centro-sud, mentre nuvolosità in transito interesserà il settentrione con acquazzoni pomeridiani su Alpi e Appennino settentrionale e con precipitazioni sparse in serata soprattutto tra Triveneto ed Emilia Romagna. Per la prima parte della prossima settimana si prevede che correnti instabili potrebbero interessare l'Italia, portando un aumento dell'instabilità al centro-nord e anche un calo delle temperature, su valori anche sotto la media entro metà settimana, specie al nord e sulle regioni adriatiche.

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Previsioni meteo per oggi:

AL NORD Tempo stabile al mattino su tutte le regioni con sole prevalente e qualche addensamento alto in transito. Al pomeriggio instabilità in aumento sui rilievi con locali piovaschi, sereno o poco nuvoloso altrove. In serata e nottata tempo nuovamente stabile ma con nuvolosità in progressivo aumento. AL CENTRO Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi, locali addensamenti bassi sulle coste tirreniche. Nel pomeriggio si rinnovano condizioni di tempo asciutto con sole prevalente ovunque. In serata e nottata ancora tempo stabile con assenza prevalente di nuvolosità. AL SUD E SULLE ISOLE Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con sole prevalente, salvo addensamenti bassi lungo le regioni tirreniche. Al pomeriggio nuvolosità in sviluppo nelle zone interne appenniniche ma senza fenomeni di rilievo associati. In serata e nella notte si rinnovano condizioni di tempo asciutto ovunque con ampie schiarite su tutte le regioni. Temperature minime stabili o in rialzo da nord a sud, massime in lieve calo al sud, stabili o in lieve rialzo al centro-nord e sulle isole maggiori.

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Previsioni meteo per domani:

AL NORD Nuvolosità irregolare in transito al mattino sulle regioni settentrionali con locali fenomeni sulle Alpi. Tra pomeriggio e sera instabilità in aumento soprattutto al nord-est con piogge e temporali in movimento dai rilievi verso le pianure. AL CENTRO Condizioni di tempo stabile nel corso della giornata sulle regioni del centro Italia con nubi sparse e schiarite sia al mattino che al pomeriggio. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con nuvolosità in transito. AL SUD E SULLE ISOLE Tempo stabile al sud nel corso della giornata con cieli che saranno sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. Tra la sera e la notte si rinnovano condizioni di tempo asciutto con nubi sparse e ampie schiarite. Temperature minime in diminuzione, massime in calo al nord e senza variazioni di rilievo altrove.