Napoli, rapina in banca con ostaggi. Tutti salvi, fuggiti i ladri attraverso un un buco

17 aprile 2026 a

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Una rapina da film quella messa a segno ieri 16 aprile a Napoli, nella filiale della banca Credit Agricole di piazza Medaglie d’Oro. I ladri, entrati attraverso un foro praticato nel pavimento e vistiti con le maschere di attori americani, hanno preso 25 ostaggi e poi sono scappati nella rete fognaria facendo perdere le proprie tracce.

Nelle foto pubblicate online, si vedono le cassette di sicurezza distrutte, orme a terra e sportelli aperti per un bottino che ancora non è stato quantificato. Nel clima di panico generale, diversi correntisti – come già avvenuto ieri sera – si sono recati questa mattina in filiale per sapere se i propri averi siano stati trafugati.

Le forze dell’ordine sono a caccia degli autori della rapina e le indagini si stanno concentrando sul sottosuolo.