Roma, a Circo Massimo torna la "Race for the cure" per la lotta ai tumori

14 aprile 2026 a

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Torna a Roma l'attesissima "Race for the cure", grande manifestazione per sensibilizzare sulla lotta ai tumori del seno. Organizzata da Komen al Circo Massimo, l'evento prenderà posto nel cuore della città dal 7 al 10 maggio per ribadire la fondamentale battaglia oncologica e l'importanza della prevenzione. Protagoniste saranno le "donne in rosa" che hanno affrontato o stanno affrontando la malattia al seno e che hanno portato le proprie testimonianze, che rappresentano un modello trasversale di forza e speranza.

"È una manifestazione davvero unica, che riesce a coinvolgere al meglio partecipanti di ogni età in attività di sport, prevenzione e salute - ha detto Riccardo Masetti, fondatore di Komen Italia - Grazie all'impegno e alla dedizione dei tanti volontari che sostengono le attività della nostra associazione per 4 giorni il Circo Massimo diventa uno straordinario laboratorio all'aria aperta, dove si cammina, si corre o semplicemente si sta insieme per dare forza alle Donne in Rosa, condividendo emozioni, paure, speranze e gioie che accompagnano la difficile esperienza del tumore del seno".

Il Circo Massimo si trasformerà quindi in un villaggio globale della prevenzione, dove i partecipanti potranno avvalersi gratuitamente di preziose attività di protezione della salute come esami strumentali e clinici per la diagnosi precoce dei tumori al seno e di altre patologie prevalenti nelle donne. Ma anche valutazioni sull’idoneità fisica alla pratica sportiva, controlli visivi e consulenze su nutrizione, corretti stili di vita e menopausa.

Queste opportunità sono rese possibili grazie all'impegno della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS e del suo Centro di Senologia diretto da Gianluca Franceschini, dell'Ospedale Isola Tiberina-Gemelli Isola e di altri presidi ospedalieri della Capitale, oltreché al prezioso sostegno di Fondazione Johnson&Johnson, Fasda e alla collaborazione di Federfarma e Commissione Difesa Vista.

Le diverse aree predisposte per l'evento saranno dedicate interamente alla salute fisica e psicologica. Per ribadire così l'importanza di un evento, ormai centrale nella capitale, che attira l'attenzione collettiva su una tematica che coinvolge molte persone.