Cultura, è boom per Ecce Homo. Prorogata la mostra al Senato

06 aprile 2026 a

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Era fissata per domani, martedì 7 aprile, la chiusura della mostra al Senato su Ecce Homo di Antonello da Messina. Il boom di richieste e l'altissima affluenza, specie in prossimità delle feste pasquali, hanno però spinto Palazzo Madama e il ministero della Cultura a una proroga fino a domenica 19 aprile. L'opera si trova nella Sala Capitolare della Biblioteca del Senato - in Piazza della Minerva 38 - e l'ingresso è libero da lunedì a venerdì.

"Eccezionale affluenza di pubblico anche nel giorno di Pasquetta per l'apertura straordinaria della mostra a Palazzo della Minerva - comunica Palazzo Madama - L'esposizione è la terza iniziativa del Senato per le celebrazioni per gli 80 anni della Repubblica".