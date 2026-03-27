Al via LazioSound 2026, programma per supportare giovani musicisti

Carmen Guadalaxara 27 marzo 2026 a

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Inizia il conto alla rovescia per la VI edizione di LAZIOSound - il programma delle Politiche Giovanili della Regione Lazio nato per supportare i giovani nel trasformare la passione musicale in una professione, sotto la direzione artistica di Paolo Vita - con l’apertura del bando di iscrizione al contest e l’annuncio di una grande novità: nasce la categoria “interpreti”, per gli artisti non autori che hanno la passione di cantare brani, interpretandoli in modo originale. LAZIOSound è un format pensato e ideato per dare un’iniezione di energia e novità nel panorama musicale italiano: un importante contest live e digitale, un format di 6 concerti nei territori della Regione Lazio e la tappa finale in cui gli artisti avranno la possibilità di esibirsi dal vivo assieme a tante special guest, oltre a contendersi la vittoria; è un network tra le più importanti realtà musicali regionali e nazionali, che da anni si occupa di creare opportunità e proporre giovani talenti italiani al mercato discografico e radiofonico nazionale. “Una vera è una vera e propria macchina al servizio dei giovani, fatta di persone, passione e competenze. Una macchina ben oliata, composta da realtà fondamentali come LAZIO crea e da una giuria che quest’anno si amplia ulteriormente, arricchendosi di nuovi membri capaci di dare un valore aggiunto significativo – ha spiegato Paolo Vita - Direttore Artistico di LAZIOSound. Vorrei che da LAZIOSound uscisse una canzone, un musicista, un artista italiano che porti avanti la musica italiana, musica dall’importante tradizione. Quest’anno la manifestazione inaugura la nuova categoria Interpreti, offrendo così la possibilità di partecipare anche a chi non scrive brani e non appartiene al mondo degli autori di parole e musica; è la categoria giusta per chi ha le capacità e la passione di cantare brani di altri autori e successi noti, interpretandoli con originalità con buone capacità vocali. Le 6 macrocategorie a cui iscriversi sono: JAZZ (Jazz, Swing, Nusoul, Funk, Soul, Fusion); URBAN (Rap, R&B, Trap, Urban); CANTAUTORATO (Indie, Pop, Rock, Folk); CLASSICA (Composizione, Classica, Contemporanea Sergio Cammariere - Presidente di giuria commenta l’evento: “Sono onorato di far parte e di essere il presidente della giuria di LAZIOSound, composta da grandi artisti che mi accompagneranno in questo viaggio. Questo contest nasce per dare un’opportunità ai giovani e per scoprire i nuovi talenti ed è proprio questo il motivo per cui sono qui.” La finalissima di LAZIOSound si svolgerà il 16 luglio al Castello di Santa Severa.