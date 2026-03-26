Santanchè, la Meloni assume ad interim il ministero Turismo

26 marzo 2026 a

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Dopo le dimissioni richieste dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni verso la ministra del Turismo Daniela Santanchè, che ieri ha lasciato l'incarico, la premier ha avuto oggi un colloquio telefonico con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella per assumere ad interim la carica.

Lo rende noto Palazzo Chigi, in una nota in cui fa sapere che "il Capo dello Stato ha poi firmato il decreto" e che la presidente ha rivolto un ringraziamento a Santanchè per la dedizione e il suo contributo "alla ripresa e al rilancio del turismo italiano".

Il governo continuerà dunque a lavorare "per sostenere e valorizzare un asset strategico dell'economia nazionale, che assicura prosperità, benessere e prestigio internazionale all'Italia".

Alle dimissioni di Santanchè, si aggiungono quelle della capo-gabinetto di Nordio, Giusi Bartolozzi, e del sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro. In casa Forza Italia, oggi 26 marzo, un passo indietro anche per Maurizio Gasparri che ha lasciato il ruolo di capogruppo al Senato a Stefania Craxi.