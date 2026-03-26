Meteo Giuliacci, ancora maltempo per la prossima settimana

26 marzo 2026 a

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Continua l'ondata di maltempo che, dopo un accenno di primavera, ha ripreso a colpire la nostra penisola. Per la prossima settimana è previsto l'arrivo di due vortici che porteranno piogge e raffiche di vento in gran parte dell'Italia.

Ad annunciarlo è Giuliacci sul suo sito Meteogiuliacci , in cui spiega che lunedì 30 marzo una corrente di aria fredda dovrebbe raggiungere il bacino del Mediterraneo, dopo aver attraversato il centro-nord dell'Europa, provocando un vortice depressionario in grado di portare piogge e temporali. Prima sulle regioni settentrionali e quindi Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, poi su Centro-Sud e Isole Maggiori. Il secondo vortice proviene, invece, dal Nord Africa e si dirigerà verso le regioni meridionali.

Dunque, ancora maltempo mercoledì 1 e giovedì 2 aprile. Il fattore che provoca la formazione di fenomeni atmosferici così intensi, spiega ancora Giuliacci, è il caldo anomalo dei nostri mari che renderà questi scenari quindi sempre più frequenti con possibilità di grandinate e nubifragi.