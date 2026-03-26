Bergamo choc, decapitata la salma di Pamela Genini. Era stata uccisa dal fidanzato

26 marzo 2026 a

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Il cadavere di Pamela Genini, la modella di 29 anni uccisa a Milano lo scorso 15 ottobre dall'ex compagno Gianluca Soncin, è stato trafugato dal cimitero di Strozza da dove doveva essere trasferito nella cappella di famiglia.

Da quano si apprende, la salma è stata decapitata e la testa rubata. Il fatto è stato reso noto dalla trasmissione "Dentro la notizia" in onda su Canale 5. Sulla vicenda sono ora in corso le indagini da parte della procura di Bergamo, diretta da Maurizio Romanelli.