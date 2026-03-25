Fisco, recuperati 36,2 miliardi di tasse evase. Lucaselli (FdI): "C'è un cambio di paradigma"

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Leonardo Ventura 25 marzo 2026 a

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"I dati presentati in occasione dei 25 anni dell'Agenzia delle Entrate non sono solo numeri, ma la prova tangibile di un cambio di paradigma: siamo passati da un fisco vessatorio a un fisco alleato della crescita, capace di coniugare fermezza nella lotta all'evasione e dialogo con i contribuenti". Lo dichiara in una nota Ylenja Lucaselli, vice responsabile del Dipartimento economia di Fratelli d'Italia e capogruppo in Commissione bilancio alla Camera dei deputati. "Il recupero record di 36,2 miliardi di euro nel 2025, con un incremento dell'8,4% dimostra che la nostra strategia sta portando frutti senza precedenti per le casse dello Stato", sottolinea. Di questi, ben 29 miliardi derivano da attività di contrasto diretto all'evasione (+10,3%), "a conferma di come la lotta all'illegalità fiscale sia diventata, come auspicato dal Ministro Giorgetti, un elemento strutturale della nostra politica economica. Una base solida per sostenere investimenti, riforme e la tenuta dei conti pubblici nel lungo periodo".

"Particolare soddisfazione - continua Lucaselli - destano i dati sulla compliance e sul concordato preventivo biennale, che ha già portato 200 mila contribuenti nell'area della 'tranquillità fiscale'. Questo è il cuore della nostra visione: trasformare il cittadino in un soggetto affidabile, riducendo il contenzioso e premiando chi vuole essere in regola. Anche i 2,4 miliardi di fatture elettroniche gestite e i 26,3 miliardi di rimborsi erogati a famiglie e imprese raccontano di un'amministrazione moderna ed efficiente". "Il fatto che quasi il 60% delle somme recuperate provenga da contribuenti con debiti superiori ai 100 mila euro smentisce poi ogni narrazione distorta: il Governo colpisce i grandi evasori e tutela chi produce. Continueremo su questa strada per rendere il sistema fiscale italiano sempre più equo, stabile e orientato alla crescita del Paese", conclude la deputata FdI.