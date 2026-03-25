Diritto alla salute, una rete per le malattie croniche e invisibili

Foto: Il Tempo

Giulia Catricalà 25 marzo 2026 a

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Galileo fu tra i primi a intuire che la realtà fosse attraversata da legami invisibili. Ma il 23 marzo, alla Camera dei Deputati, durante la presentazione della rete «Visibili per davvero», è stata proprio l’invisibilità a fare da anello: un legame sottile tra esperienze e storie segnate da invalidazione, ritardi diagnostici e mancato riconoscimento. L’iniziativa, promossa da Giovani & Futuro insieme a numerose associazioni impegnate nella tutela dei pazienti cronici, punta a garantire diagnosi più rapide e maggiori diritti per chi convive con condizioni mediche complesse e invalidanti. Nel corso dell’incontro si è parlato di invisibilizzazione medica, disoccupazione e della necessità di rafforzare le tutele, oltre a migliorare la formazione del personale sanitario sulle malattie croniche, in particolare quelle che colpiscono le donne. Queste ultime, infatti, continuano a essere credute meno quando riportano sintomi di dolore, nonostante una maggiore predisposizione biologica allo sviluppo di condizioni infiammatorie.

Tra le realtà coinvolte figurano il Comitato Fibromialgici Uniti - Italia Odv, “La voce di una è la voce di tutte”, il servizio Telefono Giallo e Amici Invisibili Aps. Gli interventi delle rappresentanti, tra cui Barbara Suzzi, Giusy Fabio, Sara Quaresima e Rossana Agliozzo, sono stati particolarmente toccanti: storie diverse, legate a patologie differenti, ma unite da un denominatore comune, quello di un percorso diagnostico lungo, frammentato e spesso estremamente dispendioso, sia sul piano economico che su quello emotivo. Sabrina Vitale e Valentina Maggiore, moderatrici e pazienti, hanno ribadito la necessità di una maggiore sensibilizzazione sul tema. A chiudere l’incontro è stato Luca Frescura, presidente di Giovani e Futuro, che ha sottolineato l’urgenza di trasformare il confronto in azioni concrete. L’obiettivo, ha evidenziato, è costruire un sistema più equo, inclusivo e capace di garantire diagnosi tempestive e percorsi terapeutici idonei.