Prezzi benzina, dopo il taglio delle accise ripartono subito i rincari: le nuove medie

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Angela Bruni 23 marzo 2026 a

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Dopo la parentesi del taglio delle accise, tornano subito a salire i prezzi dei carburanti alla pompa, spinti dalla corsa delle quotazioni petrolifere internazionali. Tra sabato e questa mattina giro di rialzi dei prezzi consigliati dei maggiori marchi, con primi riflessi sulle medie nazionali dei prezzi alla pompa. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, Eni ha aumentato di cinque centesimi al litro i prezzi consigliati di benzina e gasolio. Per Q8 si registra un rialzo di due centesimi sulla benzina e di sei sul gasolio. Per Tamoil +3 sulla verde e +7 sul diesel.

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Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all'Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 20mila impianti: benzina self service a 1,719 euro/litro (+4 millesimi, compagnie 1,711, pompe bianche 1,733), diesel self service a 1,979 euro/litro (+11, compagnie 1,977, pompe bianche 1,984). Benzina servito a 1,855 euro/litro (+2, compagnie 1,880, pompe bianche 1,806), diesel servito a 2,111 euro/litro (+8, compagnie 2,141, pompe bianche 2,054). Gpl servito a 0,665 euro/litro (-1, compagnie 0,671, pompe bianche 0,659), metano servito a 1,530 euro/kg (+3, compagnie 1,530, pompe bianche 1,529), Gnl 1,245 euro/kg (+2, compagnie 1,252 euro/kg, pompe bianche 1,240 euro/kg).

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Questi sono i prezzi sulle autostrade: benzina self service 1,782 euro/litro (servito 2,028), gasolio self service 2,045 euro/litro (servito 2,295), Gpl 0,776 euro/litro, metano 1,549 euro/kg, Gnl 1,310 euro/kg.