Repubblica passa ai greci. Gedi vende ad Antenna Group

23 marzo 2026 a

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Il gruppo Gedi è stato ufficialmente venduto da Antenna Group, presieduto da Theodore Kyriakou. "Insieme, valorizzeremo la storia delle sue testate e la forza dei suoi brand per creare un gruppo mediatico con portata globale e un impatto significativo", ha detto Cartia d'Asero, rappresentante della società.

Il gruppo, fa sapere in una nota, metterà a disposizione la propria esperienza per trasformare la società "in una solida realtà mediatica internazionale, caratterizzata da una forte indipendenza editoriale" e valuta "un possibile ampliamento delle proprie attività nel settore cinematografico in Italia, facendo leva sull'esperienza maturata nella gestione di sale e contenuti''.

Mario Orfeo, direttore del quotidiano dal 2024, continuerà a ricoprire il suo ruolo alla guida di la Repubblica, garantendo continuità editoriale e gestionale, mentre Linus resterà alla guida delle attività radiofoniche.