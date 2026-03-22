Dentista dei vip arrestato: ha provato a portare in carcere un etto di hashish

22 marzo 2026 a

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Ha provato a introdurre in carcere circa un etto di hashish: arrestato Cristiano Ricciardi, dentista molto noto a Roma per la clientela vip. Secondo quanto si apprende il professionista doveva entrare in carcere a Benevento per una visita professionale, ma nel corso di controllo di routine i cani antidroga hanno segnalato la presenza di sostanze sospette. La polizia penitenziaria ha così trovato nel trolley di Ricciardi circa 93 grammi di hashish diviso in più involucri, probabilmente preparati per essere introdotti all’interno della struttura.

Ricciardi avrebbe detto agli agenti di non saper spiegare la presenza della droga. Secondo quanto di apprende, gli inquirenti vogliono ora chiarire se le dose erano indirizzate a un singolo detenuto o a una rete più ampia all’interno del carcere. Secondo quanto emerge, il nome del "dentista dei vip" con studio in centro a Roma sarebbe già comparso in altre indagini legate a contesti criminali.