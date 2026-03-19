Monaldi di Napoli, stop ai trapianti pediatrici di cuore. La scelta dopo caso Domenico
Dopo il caso di Domenico Caliendo, il bambino di Napoli deceduto per via del trapianto di un cuore danneggiato, la Giunta della regione Campania ha deciso di mettere uno stop ai trapianti di cuore pediatrici all'ospedale Monaldi "fino alla verifica positiva della piena sussistenza di tutte le condizioni organizzative, professionali e di sicurezza necessarie, da effettuare entro 180 giorni".
La Giunta procede quindi "al trasferimento delle funzioni tecnico-amministrative del Centro regionale Trapianti presso la direzione generale per la Tutela della Salute della Regione", la quale dovrà poi riferire "alla giunta regionale gli esiti dell'attività ispettiva condotta, anche con il coinvolgimento degli uffici ministeriali competenti, al fine di consentire le successive determinazioni in merito all'eventuale ripresa del programma".
Finora, sette persone risultano indagate con l’accusa di omicidio colposo e due di falso in cartella clinica.