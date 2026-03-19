Referendum, Schlein nuovo sponsor per il Sì. L'ironia del web

19 marzo 2026 a

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L'ultima gaffe Elly Schlein l'ha fatta direttamente in un comizio a sostegno per il No. Dal palco, mentre sbracciava le ragioni della sua scelta elettorale, la segretaria Pd ha concluso il discorso dicendo: "Grazie anche ai comitati, vi chiedo di appoggiare il Comitato Civico per il Sì in tutti i vostri territori".

Immediata l'ironia del web, che la considera il nuovo e inaspettato sponsor per il Sì. "Per una volta Elly Schlein è stata coerente: il Partito Democratico proponeva un’Alta Corte Disciplinare nel suo programma elettorale, come prevede la riforma della giustizia - scrive sui social Galeazzo Bignami, deputato di Fratelli di Italia - Questo video NON è stato creato con l’intelligenza artificiale".

In prossimità del voto sulla riforma della giustizia, la premier Meloni e la leader Pd Schlein parteciperanno - venerdì 20 marzo dalle 21:30 - al programma "Si o No" condotto dal giornalista Enrico Mentana su La7 in occasione del referendum.