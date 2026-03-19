Iran, pericolo terrorismo nel mondo. La situazione

19 marzo 2026 a

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La guerra in Iran non ha solo infiammato il Medio Oriente e provocato una crisi economica dovuta alla chiusura dello Stretto di Hormuz, ma ha sollevato in seno alle principali cancellerie del mondo una questione di sicurezza interna. Il ministro della Difesa Crosetto, oggi 19 marzo in diretta a Rtl 102.5, ha parlato infatti del rischio "principale" provocato dal terrorismo. "Si stima che esistano centinaia di cellule dormienti iraniane nel mondo: individui apparentemente normali, ma attivabili in qualsiasi momento per compiere attentati, anche suicidi. Si tratta di reti presenti da anni e diffuse globalmente - ha detto - Questo rappresenta la principale minaccia interna per i Paesi non direttamente coinvolti nel conflitto". Riguardo la situazione in Italia, invece, attacchi diretti "da parte dell'Iran o dei suoi proxy, come Hezbollah, non sono attualmente considerati probabili".