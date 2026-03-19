Furto nello stabilimento Prada, rubate scarpe per centinaia di migliaia di euro

Foto: Ansa

19 marzo 2026 a

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Centinaia di scarpe sono state rubate all'alba dallo stabilimento Prada a Dolo, in provincia di Venezia. Un commando composto da almeno 6 persone, intorno alle 4 di notte, ha sfondato l'ingresso dello stabilimento portando via tra le 300 e le 400 paia di scarpe. Il danno economico è tuttora in corso di quantificazione così come il numero esatto di paia di scarpe rubate dallo stabilimento dove quotidianamente ne vengono prodotte 700 paia.

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Sul posto sono giunti i carabinieri di Dolo e del Comando provinciale di Venezia che stanno esaminando le immagini delle telecamere di sorveglianza. Il commando per ostacolare o comunque tardare l'arrivo delle forze dell'ordine ha utilizzato auto rubate per bloccare le strade creando una "cinturazione" attorno allo stabilimento.