"Sogno una rissa con La Russa", il post choc di Montanari

18 marzo 2026 a

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Sul suo account instagram si dice pacifista, ma i contenuti che pubblica non sembrano proprio dargli ragione. Il professore e rettore dell'Università per stranieri di Siena, Tomaso Montanari, si è già distinto per le sue uscite poco ortodosse e per i toni spesso sopra le righe. Non ultimo il post in cui al posto del quesito referendario appare la scritta "Vuoi essere preso per il culo?" con annessa cartella per il Sì e per il No. Eppure l'ultimo post choc è ancora un gradino più in alto. Nelle sue stories, immagini a durata limitata pubblicabili sui social, il professore ha infatti ricondiviso l'immagine di un murales, certamente non disegnato da lui, su cui è scritto: "Sogno una rissa con La Russa". Il riferimento è al presidente del Senato e membro di Fratelli di Italia, Ignazio La Russa,, che ha recentemente deciso di querelare il professore per aver dato dei "banditi" al governo". C'è da chiedersi a questo punto che cosa di pacifista ci sia nelle sue espressioni, che godono di un peso maggiore essendo luipur sempre il rettore di un'università italiana.