Taranto, a 80 anni contadino muore incornato da un toro

Foto: Ansa

14 marzo 2026 a

a

a

Incornato da un toro nelle campagne di Crispiano, in Puglia, un uomo è morto dopo il ricovero all'ospedale Santissima Annunziata di Taranto. Soccorso dal personale del 118, l'agricoltore ottantenne è stato trasportato in gravi condizioni al pronto soccorso. Ricoverato nel reparto di Rianimazione, è deceduto pochi minuti dopo l'arrivo, nonostante i tentativi dei medici di salvarlo. Il contadino si trovava in campagna quanto è stato preso di mira dall'animale, probabilmente uscito da un recinto nelle vicinanze. Sull'aggressione indagano i carabinieri del Comando provinciale.