Giustizia, botta e risposta tra Lo Voi e Nordio

Edoardo Sirignano 13 marzo 2026 a

a

a

«Porto il saluto del plotone... ehm, della Procura della Repubblica». Non passa inosservata la battuta del procuratore di Roma, Francesco Lo Voi, intervenuto al XXV Congresso di Magistratura democratica. Nel mirino del togato quanto affermato nei giorni scorsi da Giusi Bartolozzi, capo di gabinetto del ministero della Giustizia. «Credo che questo congresso - dice, rivolgendosi ai colleghi - specie per il momento in cui ci troviamo, debba rappresentare un qualcosa in più rispetto a quanto finora abbiamo vissuto nell’associazionismo». Ricordando come sia stato tra i protagonisti di quel Csm di cui erano parte integrante Virginio Rognoni e l’ex minsitro Luigi Berlinguer, nonché il professore Giorgio Spangher, (nome di spicco dei comitati per il Sì), dice, rivolgendosi al Guardasigilli, cosa ci fosse di «para- mafioso» in quel sistema: «O si capisce poco di mafia o poco o nulla di magistratura. Le due cose vanno decisamente poco bene e certamente non ci fanno bene».

Un’esternazione, dunque, che non manca di scatenare più di un semplice dibattito. Non tarda ad arrivare, infatti, la replica del ministro della Giustizia, Carlo Nordio. «Mi duole - spiega in un video messaggio - che un magistrato investito di così alte funzioni continui a equivocare sulle parole che non sono frutto del mio convincimento, ma sono state da me riferite come pronunciate da un altro magistrato». L’esponente del governo, rispetto alle accuse, ricorda come sia entrato in magistratura nel 1976 e la sua prima inchiesta sia stata proprio sulle Br. «Ho lavorato - sottolinea - con Giancarlo Caselli. Essendo stato con lui trovato nelle liste che venivano trovate nei covi dei terroristi, vi pare possibile che possa avere in mente di sottoporre la magistratura giudicante e requirente al potere esecutivo?».</CW>

