Coffe Break, Gasparri contro Morassut: "Elettori scemi? Razzista"

Si avvicina la data del Referendum costituzionale sulla Giustizia e la sinistra la spara sempre più grossa. Dopo aver bollato i sostenitori del Sì come massoni, banditi e chi più ne ha più ne metta, la nuova offesa è a firma del deputato Pd Roberto Morassut. Intervenendo in merito al Referendum durante la trasmissione mattutina Coffe Break, diretta da Andrea Pancani su La7, il dem ha snobbato gli elettori di centro-destra, sostenendo che a loro "non importa dei contenuti" perché "si mobilitano quando c'è un problema di pancia". E ancora: "L’elettorato di centro destra è un elettorato a bassa intensità, dei contenuti gliene importa poco. Si mobilita quando c’è un problema di pancia, invece quando c’è da discutere di contenuti…”. Una frase che ha fatto scattare il senatore di Forza Italia, Maurizio Gasparri, che ha replicato: "Cioè abbiamo gli elettori scemi?”. Morassut tenta male di ricalibrare il tiro: "No, non dico questo, dico: a bassa intensità”.

Litigio concluso causa fine trasmissione, che nel frattempo dava la linea a L'aria che Tira. Tuttavia, il forzista Gasparri intervenuto successivamente all'AdnKronos per aggiungere una dichiarazione: “Ci troviamo di nuovo davanti all’atteggiamento razzista della sinistra nei confronti dei nostri elettori. Vorrei capire poi chi sarebbero i sapienti, forse quelli che prendono il tax credit per film che non vede nessuno, ma che sono intellettuali di sinistra. Comunque noi siamo grati a Morassut, che è un politico che conosco da anni e con cui ho un rapporto civile e rispettoso, per questo ingiustificato disprezzo, perché come è già successo in passato, fa indignare le persone e le spinge ancora di più a votarci. Quindi contiamo che questa puzza sotto il naso sarà foriera di successo per chi come noi spera nella vittoria del sì al referendum”.