Milano, è emergenza per gli incidenti dei tram: un altro mezzo si impunta a Rozzano

Foto: Lapresse

Tommaso Carta 09 marzo 2026

a

a

Terzo incidente di un tram in dieci giorni a Milano. Due ruote di un carrello del tram 15, modello 'Sirio', sono uscite dai binari quando il mezzo intorno alle sei di questa mattina è ripartito dalla fermata di via Curiel a Rozzano, nella periferia sud della città, e si è 'impuntato' per cause da accertare. Fonti di Atm spiegano che non si può parlare di deragliamento perché il 'resto' del tram, che procedeva lentamente dopo essere appena ripartito, è rimasto nei binari. Nell'incidente non ci sono feriti. La circolazione sulla linea 15 è ripresa, ma nel tratto tra Gratosoglio e Rozzano, dove è avvenuto l'incidente, i tram sono sostituiti da bus. Il mezzo è ancora fermo lungo la linea e i tecnici Atm lo stanno rimuovendo.

Giusto l’altro ieri sera un tram diretto al deposito è deragliato nella curva tra via Galvani e via Filzi, accanto alla stazione Centrale di Milano. Secondo quanto confermato da Atm, la causa era stata la presenza di un bullone sui binari. Gli episodi arrivano a una settimana dal deragliamento del tram 9 in cui hanno perso la vita due persone e circa cinquanta sono rimaste ferite.