Venezia, la nebbia inganna un turista: la macchina sfonda la catena e finisce in laguna

Un uomo di nazionalità austriaca e il suo cane sono rimasti intrappolati domenica mattina all'interno di un'automobile precipitata in laguna all'approdo del ferryboat di San Nicolò, al Lido di Venezia. I due si sono salvati per puro caso: il conducente è riuscito a slacciare la cintura di sicurezza, a portare in salvo l'animale e a raggiungere a nuoto la riva. L'auto è invece affondata ed è stata successivamente recuperata dai vigili del fuoco. L'episodio si è verificato poco prima delle sei del mattino, quando una fitta nebbia riduceva la visibilità quasi a zero. Secondo le prime ricostruzioni, il veicolo avrebbe svoltato bruscamente a destra all'approdo Actv, la società veneziana del trasporto pubblico, finendo sul galleggiante, sfondando la catena di protezione e precipitando in laguna. La scarsa visibilità potrebbe aver disorientato l'autista, inducendolo a imboccare la corsia sbagliata.

Il comandante di Actv, resosi conto di quanto stava accadendo, si è gettato in acqua senza esitazione per soccorrere l'uomo e il cane. Sul posto sono intervenuti due funzionari della centrale operativa navigazione Actv, il Suem 118, la capitaneria di porto, la polizia locale e le squadre dei vigili del fuoco del distaccamento del Lido e di Venezia, compresi i sommozzatori che si sono immersi per agganciare il mezzo al fine di sollevarlo con un'autogrù. Anche i sanitari del punto di primo soccorso dell'Usl 3 sull'isola hanno prestato assistenza. Il comandante e il conducente dell'auto sono stati trasportati al pronto soccorso. Le operazioni di recupero sono risultate particolarmente complesse a causa della nebbia, che ha ostacolato sia i soccorsi che la navigazione in laguna.

Tutti i collegamenti tra San Nicolò e Tronchetto sono rimasti sospesi fino alle dieci, con inevitabili disagi al traffico acqueo protrattisi per quattro ore dall'accaduto. Dalla corsa delle dieci il servizio della linea 17 del ferry ha ripreso regolarmente. Il Comune ha fatto sapere, attraverso una nota, che l'amministrazione e la direzione del gruppo Avm/Actv hanno espresso gratitudine a tutti gli enti intervenuti per il tempestivo supporto fornito nelle operazioni di soccorso.