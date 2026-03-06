Piazzapulita, occhio al sondaggio di Mannheimer: la guerra e l'incognita sul Referendum

Ignazio Riccio 06 marzo 2026 a

L’Italia vive settimane di forte tensione politica e sociale, in un contesto internazionale che incide profondamente sul dibattito interno. L’ultimo sondaggio di Renato Mannheimer per Eumetra, presentato nella trasmissione “Piazza Pulita”, offre una fotografia chiara, seppure in movimento, delle intenzioni di voto degli italiani, del clima di opinione sul conflitto in Medio Oriente e dell’orientamento verso il referendum confermativo sulla riforma della giustizia.



Secondo l’indagine più recente, il "No" al referendum resta leggermente avanti, 50,4% contro il 49,6%, ma il margine è ridotto: si tratta di un vantaggio che varia a seconda degli istituti, con punte minime e alcuni rilevamenti che mostrano invece il "Sì" in lieve crescita. Mannheimer sottolinea come l’incertezza sia accentuata dal contesto esterno: la guerra e il clima internazionale di forte tensione possono avere un impatto significativo sull’affluenza. Molti cittadini, letteralmente “sconvolti” dagli sviluppi geopolitici, potrebbero decidere di non recarsi alle urne, rinviando o ignorando la propria scelta. “Molti ci hanno detto: ma chi se ne importa adesso?” spiega Mannheimer, evidenziando come il disinteresse generato dal clima di guerra possa ridurre la partecipazione, rendendo il risultato finale del referendum ancora più imprevedibile. La dinamica è trasversale: tra gli elettori di tutti i partiti, sia di centrosinistra sia di centrodestra, si registra una certa esitazione e un incremento degli indecisi. Questo contesto, secondo l’esperto, rende qualsiasi previsione “impossibile” sulla base dei dati attuali, troppo vicini tra loro.



Il contesto internazionale contribuisce a definire l’umore degli italiani. La recente escalation tra Israele e Iran, insieme alla decisione della Spagna di non concedere basi militari per eventuali operazioni belliche, ha avuto un forte impatto sull’opinione pubblica. Secondo i dati Mannheimer, circa il 70% degli intervistati considera ingiusta la guerra, con una posizione particolarmente netta tra i giovani e tra chi ha un livello di istruzione più alto. Questo sentimento pacifista si riflette anche sulla gestione militare del conflitto: il 69% degli italiani si dichiara contrario all’utilizzo delle basi italiane per operazioni belliche. La posizione è trasversale tra i partiti, toccando tutti gli schieramenti, inclusi una parte della maggioranza di Lega e Forza Italia e circa la metà degli elettori di Fratelli d’Italia. Mannheimer sottolinea come questo atteggiamento possa influire anche sulla percezione del governo e sulla fiducia nelle scelte strategiche dell’esecutivo, che si trova a dover bilanciare impegni internazionali e sensibilità interna.



Il quadro, dunque, è quello di un Paese spaventato, ma anche attento e critico verso le scelte di politica estera. La pressione del “vento pacifista” si fa sentire, e può avere ripercussioni non solo sul referendum, ma anche sulla fiducia generale verso le istituzioni. Sul fronte politico interno, i dati Mannheimer mostrano movimenti significativi nel panorama dei partiti. Il centrodestra, che finora aveva mantenuto una posizione relativamente stabile, registra una flessione, principalmente dovuta alla crescita di figure come il generale Roberto Vannacci. La Lega e Fratelli d’Italia, i principali partiti di destra, vedono erodere parte del loro consenso a favore di forze più radicali, con effetti anche sulla strategia di coalizione.



Il Partito Democratico, da parte sua, mostra una leggera diminuzione, contemporaneamente a una crescita dell’alleanza tra Verdi e Sinistra. Questo fenomeno suggerisce, secondo Mannheimer, che gli elettori di entrambi gli schieramenti tradizionali potrebbero cercare un’alternativa più radicale, spostandosi verso gli estremi dello spettro politico. Tra gli italiani, una quota significativa – tra il 35% e il 40% – resta indecisa o preferisce non esprimere la propria intenzione di voto. Questa indecisione è più marcata tra gli elettori di destra, mentre nel centrosinistra la quota di non esposti è leggermente inferiore. Secondo Mannheimer, Vannacci potrebbe avere davanti a sé un “enorme spazio di crescita”, considerando che circa il 18% degli italiani si dichiara di destra pura, al di fuori del centrodestra tradizionale.

La sfida per le coalizioni è dunque duplice: da un lato, gestire la crescita di figure esterne come Vannacci, cercando accordi interni senza perdere identità; dall’altro, evitare di alienare elettori sensibili alle questioni pacifiste e sociali, in un clima di generale insoddisfazione e preoccupazione per la guerra.



I sondaggi Mannheimer restituiscono dunque un quadro articolato e complesso: un referendum in equilibrio, una popolazione preoccupata dalla guerra, un clima politico interno in trasformazione. Gli italiani mostrano segni di disorientamento, ma anche di attenzione critica verso la politica nazionale e internazionale. L’equilibrio tra “Sì” e “No” resta fragile, la partecipazione è incerta e le strategie dei partiti, soprattutto a destra, dovranno fare i conti con nuove sfide. L’Italia osserva il mondo esterno con apprensione e, allo stesso tempo, cerca di definire la propria voce nelle urne, tra referendum, alleanze politiche e un futuro ancora tutto da scrivere.