Allarme bomba al Palagiustizia di Milano. Gli accertamenti

06 marzo 2026 a

Dopo i tre allarmi bomba registrati lo scorso 3 marzo a Roma fuori diverse istituzioni, adesso la Polizia e i vigili del fuoco sono impegnati al palazzo di Giustizia di Milano dopo l'arrivo di una telefonata con voce straniera in cui si notificava la presenza di una bomba all'interno dello stabile. Sono scattete dunque le procedure di intervento e parti del tribunale sono state evacuate. In corso gli accertamenti.

Sul posto tre mezzi dei vigili del fuoco, attualmente in ausilio alle altre forze dell’ordine. Dopo la messa in sicurezza, inizieranno le operazioni di ricerca dei presunti ordigni.