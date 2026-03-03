Palazzo Chigi, pacco sospetto fa scattare l'allarme. Era una valigia abbandonata

03 marzo 2026 a

Un trolley incustodito ai piedi di Via del Tritone, a pochi passi dalla sede del Governo, ha fatto scattare l'allarme. Fuori Palazzo Chigi, artificieri e Forze dell'Ordine hanno delimitato il pacco sospetto e avviato i controlli di sicurezza, portando alla chiusura della viabilità. Si è trattato alla fine di una valigia probabilmente dimenticata. Dopo il via libera della Polizia, la circolazione è ripresa in maniera ordinaria