Caso Domenico Caliendo, al via l'autopsia. Domani i funerali

Si terranno mercoledì alle 15, nel Duomo di Nola, i funerali del piccolo Domenico Caliendo, il bimbo di 2 anni e 3 mesi morto il 21 febbraio scorso all’ospedale Monaldi di Napoli dopo un trapianto di cuore fallito. Intanto è iniziata l’autopsia, poi la salma sarà restituita alla famiglia per le esequie. Intanto si è svolta la prima udienza di incidente probatorio, al termine della quale il gip Mariano Sorrentino ha conferito l’incarico ai consulenti, accogliendo le nomine dei vari periti indicati dai legali dei sette sanitari indagati con l’ipotesi di reato per omicidio colposo e del pool delle parti offese, rappresentate dall’avvocato Francesco Petruzzi. Tra i quesiti sottoposti al gip dalla Procura della città partenopea, nell’inchiesta coordinata dall’aggiunto Antonio Ricci e il sostituto Giuseppe Tittaferrante, c’è la verifica sulla conformità alle linee guida delle operazioni di prelievo chirurgico, trasporto e conservazione del cuore eseguite dall’équipe di espianto del Monaldi all’ospedale San Maurizio di Bolzano il 23 dicembre, prima del trasferimento dell’organo al nosocomio campano. Un ulteriore punto riguarda l’accertamento di eventuali alterazioni dell’organo cardiaco trapiantato al bimbo, per stabilire se possano essere ricondotte a errori dei sanitari coinvolti sia nella fase di prelievo sia in quella del successivo trapianto. Tra le ipotesi emerse vi è anche quella di una possibile lesione a un ventricolo che potrebbe essersi verificata durante le operazioni di espianto. Inoltre bisognerà verificare la tempistica con la quale è stata praticata la cardiectomia, ovvero la rimozione chirurgica del cuore di Domenico, se prima o in concomitanza dell’arrivo del nuovo organo in sala operatoria.

“Approfondimenti su Bolzano”

Al termine dell’udienza, i legali della dottoressa Gabriella Farina, a capo dell’équipe di espianto, hanno chiesto ulteriori approfondimenti su quanto accaduto a Bolzano. Secondo quanto emerso finora dalle indagini, subito dopo le operazioni di prelievo dell’organo all’ospedale San Maurizio, è stato chiesto un rabbocco di ghiaccio nel contenitore adoperato per il trasporto, ma sarebbe stato fornito quello secco al posto di quello naturale. “Sicuramente la dottoressa Farina non è andata a prendere il ghiaccio e sapeva benissimo che per il trasporto degli organi si utilizza del ghiaccio d'acqua - hanno spiegato gli avvocati Dario Gagliano e Anna Maria Ziccardi, che assistono la cardiochirurga - Questo è pacifico, anche perché quando sono partiti ovviamente hanno messo il ghiaccio d'acqua. Qualcun altro lo ignorava ed è un aspetto che a nostro avviso va assolutamente approfondito. Che la dottoressa Farina ha chiesto al personale di sala”. I due legali hanno precisato di non voler “colpevolizzare nessuno” ma “non vogliamo che venga trascurato nulla in questa indagine”.

Il cardiochirurgo indagato: “Ho fatto tutto bene”

Intanto il cardiochirurgo Guido Oppido, a capo dell’équipe che ha eseguito il trapianto al piccolo Domenico, si è lasciato andare a uno sfogo davanti con un inviato de “Lo Stato delle Cose”, il programma condotto da Massimo Giletti, in onda ogni lunedì sera su Rai3. “Ho fatto tutto quello che dovevo fare e l’ho fatto bene. Ho salvato la vita a tremila bambini, non merito di essere trattato così”, ha dichiarato il medico. Quanto all'accusa che gli viene contestata dalla Procura di Napoli, Oppido ha preferito non pronunciarsi: “Ne parleremo con i giudici”. E infine, ha aggiunto: “Voi giornalisti mi state rovinando la vita, me l’avete distrutta. Io so solamente che le cose le ho fatte bene”.