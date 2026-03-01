Iran, studenti italiani a Dubai: il ministero dell'Istruzione in contatto con l'ambasciata

Foto: Ansa

Dopo l'attacco all'Iran da parte degli Stati Uniti e di Israele, in merito alla presenza di studenti italiani a Dubai nell’ambito del Programma “Dubai Un & Abu Dhabi Emirates 2026 - L’Ambasciatore del futuro”, il Ministero dell’Istruzione e del Merito è in costante contatto con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, l’Ambasciata d'Italia negli Emirati Arabi Uniti e il Consolato Generale d'Italia a Dubai, che stanno monitorando costantemente il caso.

Le autorità consolari stanno operando con la massima attenzione per garantire assistenza e supporto. Il Ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara è in stretto contatto con il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Antonio Tajani per gli sviluppi. Il Ministero continuerà a fornire aggiornamenti nelle prossime ore.