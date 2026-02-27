Tram deragliato, Sala: "Ha sistema di sicurezza". Conducente in ospedale

Redazione 27 febbraio 2026 a

a

a

I tram nuovi, come quello deragliato in viale Vittorio Veneto a Milano "hanno un sistema di sicurezza", anche quello coinvolto nell'incidente. Così il sindaco di Milano, Beppe Sala, parlando con i giornalisti dal luogo del deragliamento. "Non appare una questione tecnica del tram, ma è molto legato al conducente", ha aggiunto, precisando che "il conducente in questo momento è in ospedale" "in buone condizioni" e "verrà sentito se non è già stato sentito".