Remigrazione a Bolzano, scatta il contro-corteo Antifa: "Via i neonazisti"

In piazza contro il pericolo fascista. Il tempo di annunciare un corteo per le remigrazione e subito scatta la contromanifestazione. Il Comitato Remigrazione e Riconquista ha organizzato per sabato 28 febbraio a Bolzano un corteo con partenza da piazza della Vittoria al grido "Tutti uniti per la Remigrazione!". "Ci ritroviamo in piazza per sostenere la proposta di legge sulla Remigrazione e per confrontarci dal vivo, senza filtri e sventolando il tricolore", si legge in un comunicato, "la proposta è molto semplice: espulsioni effettive per chi ha già una condanna che le prevede o per chi delinque violando le nostre leggi; rimpatrio volontario e assistito, per chi sceglie liberamente di tornare nel proprio Paese perché qui non ha trovato ciò che cercava".

Tre, due, uno ed ecco l'annuncio della "mobilitazione antifascista" sabato 28 febbraio a Bolzano. L’appuntamento è alle ore 15.30 nel piazzale antistante la stazione ferroviaria. Sono una cinquantina le sigle che hanno aderito tra associazioni del territorio, centri sociali, sindacati e partiti". La manifestazione antifascista è una risposta alla calata fascista e razzista nel capoluogo altoatesino annunciata dal sedicente 'Comitato remigrazione e riconquista'. Atteso l’arrivo di neonazisti da tutta Italia e con ogni probabilità anche dalla vicina Austria", si legge in un comunicato che elenca partiti e collettivi della sinistra che hanno aderito all'appello.