Anarchici rivendicano i sabotaggi di Roma: "Contro Olimpiadi e capitale"

23 febbraio 2026

Hanno incendiato e danneggiato cavi ferroviari e ora rivendicano l’azione come attacco politico contro i Giochi Olimpici invernali Milano-Cortina 2026. Il testo, comparso su un sito dell’area antagonista francese, parla apertamente di “sabotaggio” contro le infrastrutture ferroviarie italiane, definito un contributo alla lotta contro “lo spettacolo olimpico” e il “sistema capitale”.

"Gli anarchici con la sponda di ProPal e antagonisti dichiarano guerra allo Stato"

Nel documento si fa riferimento ad azioni compiute nella notte del 13 febbraio, con danneggiamenti ai cavi lungo i binari e in prossimità di snodi ferroviari strategici. L’obiettivo era colpire la mobilità e sabotare l’organizzazione dell’evento internazionale. Ma non solo: “Questa azione esprime infine la nostra rabbia per la presenza ai Giochi degli agenti dell’Ice - si legge - gli squadroni anti-immigrati ormai tristemente noti per omicidi, rastrellamenti, abusi e violenze perpetrati contro gli indesiderati e gli oppositori interni negli Stati Uniti, il che ci ricorda che ogni polizia e ogni gruppo fascista è lì per essere usato contro la propria popolazione quando la ragione di Stato lo richiede”. I sabotaggi si sono verificati sulla linea Av Roma-Napoli, fra Salone e Labico, e sulla Roma-Firenze, in zona Salaria. In entrambi i casi sono stati riscontrati cavi bruciati e danneggiamenti all’infrastruttura.

Anarchici, la compagna di Cospito detta la linea dal carcere: "Lotta alla repressione"

Le indagini sugli episodi di danneggiamento erano già state avviate dalla magistratura dopo i disagi registrati sulla rete ferroviaria, tra ritardi e cancellazioni. Ora la rivendicazione aggiunge un elemento politico esplicito, inserendo i sabotaggi in una cornice ideologica anti-Olimpiadi e anti-istituzionale.