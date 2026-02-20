Leggi il settimanale
Spin Time, mancato sgombero. Il Viminale dovrà pagare 21 milioni di euro

Il ministero degli Interni è stato condannato al risarcimento di oltre 21 milioni di euro per il mancato sgombero dello Spin Time Labs, l'immobile di via Santa Croce in Gerusalemme a Roma occupato dai movimenti per la casa nel 2013. A stabilirlo è stata la seconda sezione civile del Tribunale di Roma, nella causa intentata da "InvestiRE Sgr" in qualità di gestore del "Tip - Fondo Immobili Pubblici''.

Nella sentenza che risale al 18 dicembre 2025 - ma che è stata appena notificata al Viminale - viene spiegato il motivo della scelta: ''È vero che l'occupazione illecita, e quindi il reato, è stato posto in essere da soggetti terzi, ma il danno conseguente a tale occupazione può e deve essere imputato al ministero dell'Interno che, a fronte della emissione da parte dell'Autorità giudiziaria di un provvedimento di sequestro preventivo aveva uno specifico obbligo di impedire la prosecuzione dell'illecito, essendo obbligato a dare esecuzione al decreto di sequestro. Al Ministero non può imputarsi il danno da occupazione abusiva commessa da altri, ma sicuramente il danno derivante dalla mancata tempestiva attuazione del sequestro".

 

