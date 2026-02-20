Roma, blitz a Termini: arresti, denunce sequestro di soldi.

20 febbraio 2026 a

Roma, blitz delle Forze dell'Ordine nell'area dello scalo ferroviario di Termini. Seguendo le linee strategiche indicate dal prefetto Giannini, i carabinieri hanno eseguito un servizio straordinario di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione dei reati predatori, al contrasto della microcriminalità e alla verifica del rispetto delle norme igienico-sanitarie.

Il bilancio complessivo è stato di 6 persone arrestate, 9 deferite in stato di libertà e numerose sanzioni amministrative. Sul fronte del contrasto ai reati contro il patrimonio, i carabinieri hanno fermato quattro persone per furto aggravato. Tra queste, due cittadini spagnoli di 22 anni sono stati sorpresi subito dopo aver asportato prodotti cosmetici da un esercizio all'interno dello scalo. In via Gioberti, un cittadino tunisino di 37 anni è stato bloccato dopo aver sottratto merce dal valore di oltre 500 euro da un grande magazzino, mentre un cittadino egiziano di 46 anni è stato invece fermato per un furto di profumi sempre all'interno della stazione. E ancora, i carabinieri hanno poi arrestato in via Gioberti un cittadino gambiano di 36 anni che ha poi opposto una viva resistenza cercando di colpire i militari. La successiva perquisizione ha permesso di rinvenire dosi di hashish, cocaina ed ecstasy, oltre a 620 euro in contanti ritenuti provento dell'attività' illecita.

Poco distante, in Piazza della Repubblica, i carabinieri hanno fermato un 37enne italiano trovato in possesso di un plico contenente 18.000 euro in contanti di dubbia provenienza, sottoposti a sequestro per l'ipotesi di riciclaggio