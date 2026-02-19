Glovo, Gip convalida il commissariamento: "Regolarizzi 40mila rider'

19 febbraio 2026 a

Dopo l'indagine per l'accusa di caporalato su 2mila rider a Milano e 40mila in tutta Italia, è arrivata la decisione riguardante la società di food delivery Glovo-Foodinho. Il gip di Milano, Roberto Crepaldi, ha convalidato il decreto di controllo giudiziario d'urgenza nei confronti del colosso spagnolo e ha disposto che l'amministratore giudiziario - il commercialista Andrea Adriano Romanò - provveda alla "regolarizzazione dei lavoratori" che al momento dell'avvio dell'indagine "prestavano la propria attività". Oltre questo, viene anche demandato il compito di effettuare "controlli" rispetto alle "norme e delle condizioni lavorative" e di "adottare adeguate misure" anche diverse da quelle "proposte" dall'impresa per evitare una reiterazione della questione. Nell'inchiesta la Procura di Milano contesta stipendi fino al 76,95% più bassi della soglia di povertà e dell'81,62% dei contratti collettivi di settore.