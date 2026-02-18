Trapianto di cuore, per il piccolo Domenico solo "il 10% di possibilità di riuscita"

Luigi Frasca 18 febbraio 2026 a

a

a

Notizie poco rassicuranti sul nuovo possibile trapianto di cuore per Domenico, il bambino di due anni di Napoli. "L'unico disposto a operare il bambino è il dottor Oppido e c'è un 10 percento di possibilità di riuscita dell'operazione", ha detto Francesco Petruzzi, l'avvocato della famiglia del piccolo ricoverato all'ospedale Monaldi, in attesa di un nuovo trapianto di cuore dopo il fallito trapianto di un organo risultato danneggiato. L'avvocato conferma che in lista d'attesa per il trapianto di questo nuovo cuore ci sono "altri tre bambini", ma il piccolo "per il suo gruppo sanguigno è il primo in lista" ma "pare che questo cuore sia compatibile anche con altri gruppi sanguigni". "Dalle parole del Monaldi di quest'oggi stanno valutando soltanto la trapiantabilità e ci tengono a chiarire che questo lasso di tempo non sta compromettendo l'organo del donatore". Quanto alla compatibilità "sembra sia assodata"

Se dovesse arrivare il cuore, "la mamma è d'accordo" al nuovo trapianto. "Credo che il parere del singolo centro trapiantologico sia poi inoltrato al Centro nazionale trapianti che a sua volta avrà un suo team che poi prende le decisioni, ma non lo so con certezza. Non credo sia vincolante il parere del singolo centro", aggiunge. In altre parole "credo sarà il Centro nazionale trapianti ad avere l'ultima parola". Quanto ai chirurghi "mi è stato riferito ieri sera che nessuno è disposto ad operarlo se non Oppido". Intanto il team di cardiologi ed esperti ha visitato il piccolo.