Tentato rapimento all'asilo, caso risolto: errore di una babysitter al primo giorno di lavoro

18 febbraio 2026 a

a

a

La notizia di un tentato rapimento nella scuola dell'infanzia di Largo Ravizza, a Roma, aveva scatenato il panico e suscitato reazioni politiche. Ma alla fine si è rivelato un equivoco, nato dall'errore di una babysitter al suo primo giorno di lavoro. È quanto ha ricostruito la polizia, che ha avviato subito le indagini dopo la denuncia presentata dai genitori della bimba.

Secondo quanto emerso, la 35 enne filippina, che parla solo inglese, aveva mostrato alla maestra la foto di due bambini. Ma, in realtà, l'immagine era datata di qualche anno e ritraeva due bimbi che vanno alle elementari e si trovano nello stesso plesso, proprio accanto alla scuola. La maestra si era quindi allarmata perché la bambina non riconosceva la signora, che peraltro non aveva una delega per il ritiro.

Nelle immagini di una telecamera della scuola elementare appare una donna, riconducibile alla babysitter che cammina con due bambini. Individuati, i genitori dei due bimbi hanno riferito che la donna era stata incaricata di prendere i piccoli a scuola, ma che non aveva ancora una delega poiché aveva preso servizio quel giorno. Per questo motivo la mamma aveva incaricato un'amica con la delega di prendere i bambini per poi consegnarli alla nuova babysitter. La donna però, entrando per la prima volta, ha sbagliato ingresso.