Riunione Cdm, 1 miliardo per Niscemi e via al dl bollette

Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto legge e le delibere di protezione civile necessari per far fronte ai danni causati dal ciclone Harry e dalla frana di Niscemi. Nell'insieme le risorse, destinate a famiglie e imprese in Calabria, Sicilia e Campania, ammontano a oltre 1 miliardo di euro, compresi i 100 milioni già stanziati in precedenza.

Il governo ha poi approvato il decreto Bollette, che prevede sostegno alle famiglie vulnerabili e alle imprese. Il provvedimento contiene "misure urgenti" per la "riduzione del costo dell'energia elettrica e del gas in favore delle famiglie e delle imprese, per la competitività delle imprese e per la decarbonizzazione delle industrie." Questo "avrà un impatto rilevante, che garantirà risparmi e benefici diretti per le famiglie e le imprese nell'ordine di oltre 5 miliardi di euro - ha detto la premier Giorgia Meloni - Il primo capitolo del dl varato oggi dal Consiglio dei ministri riguarda il sostegno alle famiglie che sono maggiormente in difficoltà"