Paura a Napoli, in fiamme il teatro Sannazzaro. Molti intossicati dal fumo

Foto:  Ansa 

Incendio nel cuore di Napoli: a fuoco il teatro Sannazaro. All'alba di oggi è scoppiato un enorme rogo in via Chiaia. Tra i palazzi residenziali le fiamme hanno avvolto parte del teatro inaugurato a metà del 1800. Sul posto anche Laura Sansone, nipote dell'attrice Luisa Conte e proprietaria dello stabile. I vigili del fuoco sono al lavoro da alcune ore per dominare le fiamme. Secondo le prime informazioni, sembra che la cupola del teatro sia crollata a causa delle fiamme, danneggiando anche gli spalti. Una delle prime foto mostra gli ingenti danni. Alcuni residenti sono rimasti intossicati dal fumo.

