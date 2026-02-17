Napoli, crolla la volta del teatro Sannazzaro. Il sindaco: "È tutto distrutto"

Foto: Ansa

Angela Bruni 17 febbraio 2026

Un forte odore di fumo che rende l'aria irrespirabile ed una nube scura ancora evidente. Si presenta così il quartiere napoletano di Chiaia dove un incendio ha interessato lo storico teatro Sannazzaro. Quando le operazioni dei vigili del fuoco sono ancora in corso, emerge che le fiamme hanno compromesso la cupola della struttura, crollata sulla platea. Ingenti i danni. A lanciare all'alba l'allarme sono stati alcuni residenti svegliati dall'odore acre del fumo, molti sono rimasti intossicati. "Il teatro non c'è più, è tutto distrutto", ha affermato il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, accorso con il prefetto Michele Di Bari. Sul posto sono accorse diverse ambulanze del 118. Secondo i primi riscontri l'incendio ha coinvolte anche le abitazioni vicine. È in corso l'evacuazione degli inquilini per motivi di sicurezza. I vigili del fuoco, presenti sul posto dalle 6, sono impegnati con cinque squadre. Non sono ancora chiari i motivi per cui si è sprigionato il rogo, forse un cortocircuito partito dall'impianto elettrico. Il teatro è stato inaugurato il 26 dicembre 1847. Sul posto anche Laura Sansone, nipote dell'attrice Luisa Conte e proprietaria dello stabile.

A Portci, in provincia di Napoli, ieri sera quattro quindicenni hanno appiccato un incendio a loro dire "per gioco", causando danni alle pareti di un negozio. I carabinieri li hanno rintracciati e denunciati a piede libero, riaffidandoli poi ai genitori. Poco dopo la mezzanotte i militari della stazione di Portici hanno notato le fiamme all'altezza di via Poli e viale Leonardo da Vinci e un gruppo di ragazzini che assistevano. Quando i carabinieri si sono avvicinati, gli adolescenti sono scappati ma uno di loro è stato bloccato. Intanto sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare l'incendio che ha causato danni a un negozio di abbigliamento. I militari hanno notato tre ragazzi lungo viale da Vinci che osservano a distanza la scena e sono riusciti a bloccarli. I quattro hanno ammesso di aver appiccato l'incendio dando fuoco a dei cartoni per gioco.